Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Фестиваль відбудеться з 24 березня по 1 квітня 2023 року в Гаазі (Нідерланди). Обидві роботи, які братимуть участь у конкурсній програмі Camera Justitia, торкаються проблеми воєнних злочинів Росії в Україні.

Довідка. “Бачення метелика” — дебютна повнометражна робота Наконечного, яка ґрунтується навколо аеророзвідниці з позивним “Метелик”. За сюжетом жінка повертається з полону. Сценарій до кінокартини написали у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик.

До виробництва фільму долучилися Чехія, Хорватія та Швеція. Продюсерками фільму стали Ліза Сміт і Дар’я Бассель, а міжнародними копродюсерами — Аніта Юка, Даґмар Седлачкова, Маріо Адамсон, Серхіо С. Аяла.

“Залізні метелики” — документальна картинка, де досліджують обставини збиття літака MH17. У ній висвітлюють риторику російських пропагандистів навколо цієї трагедії та реакцію світової спільноти на цей злочин.

Сюжет картини представляють як поєднання документальних кадрів із сучасним театром та анімацією.

Фільм спродюсували Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, а також Тріні Гьотце. Над кінокартиною працювали кінооб’єднання Babylon’13 у копродукції з німецькими компаніями TRIMAFILM та RBB/ARTE за підтримки Українського культурного фонду та Держкіно.