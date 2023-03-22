Вже 29 березня український телесеріал "Спіймати Кайдаша" зʼявиться на стримінговій платформі Netflix.

Про це повідомляють #Букви.

Телесеріал з 12 серій, заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”, вийшов у 2020 році. Загальна кількість переглядів на Youtube сягнула понад 32,7 млн.

Події розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року у часи незалежної України.

Адаптуючи “Кайдашеву сім’ю” з XIX ст на сучасний лад, сценаристка Наталка Ворожбит створювала власне бачення роману Левицького у вигляді п’єси.

Згодом телеканал СТБ замовив сценарій серіалу. Загальний бюджет становив 26,7 мільйона грн, половину профінансував Мінкульт.

У 2021 році телесеріал отримав “Золота дзиґу” за найкращий ігровий серіал.

Зауважимо, на сервісі Netflix почали з’являтися українські фільми з 2022 року. На платформі вже можна переглянути низку українських серіалів та фільмів. Серед них, зокрема: “Поводир”, “Мої думки тихі”, “Захар Беркут”, “Сторожова застава”, “Зірки за обміном”, “Віддана”.

Раніше стало відомо, що на стримінговій платформі Netflix транслюватимуть український документальний фільм 2020 року “Борщ. Секретний інгредієнт” за участі українського кухаря Євгена Клопотенка.