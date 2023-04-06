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У Голлівуді з’явилися зірки, присвячені українським тваринам, що перебувають на межі зникнення

У Голлівуді на Алеї слави з’явилися зірки, присвячені українським тваринам на межі зникнення. Активісти UAnimals тимчасово розмістили їх біля зірок Тома Круза, Френка Сінатри, Арнольда Шварценеггера та інших.

Четвер, 6 квітня 2023, 15:23
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Про це повідомило UAnimals.

Активісти помістили на зірки степового орла, бурого ведмедя, євроазійську рись, чорного лелеку та крапчасту сипуху. Ці види можуть назавжди зникнути через російський напад на Україну.

“Ми вирішили нагородити тих, кого не хочемо втратити і за кого готові боротися”, — зазначено у повідомленні.

Фото: UAnimals

UAnimals наголосило, що всього під загрозою понад 80 видів тварин. В Україні від війни потерпають 20% природоохоронних територій, а мільйони тварин вже загинули.

Росіяни окупували десять національних природних парків, вісім заповідників і два біосферні заповідники. У деяких з них росіяни дозволяють полювання та відстріл диких тварин, які були під охороною.

Фото: UAnimals

Суспільному” засновник UAnimals Олександр Тодорчук зазначив, що російські військові цілеспрямовано чинять в Україні екоцид та екотероризм. Як домашні, так і дикі тварини масового гинуть через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян.

“У зв’язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій”, —  сказав Тодорчук.

Активісти започаткували міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, яка покликана притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини, вчинені під час війни. В її межах UAnimals комунікує з українськими та іноземними політиками, а також проводить мітинги в різних куточках планети.

Фото: UAnimals

Теги: UAnimals, Голлівуд, дикі тварини, екоцид, російсько-українська війна, США, тварини

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