У Голлівуді з’явилися зірки, присвячені українським тваринам, що перебувають на межі зникнення

Про це повідомило UAnimals.
Активісти помістили на зірки степового орла, бурого ведмедя, євроазійську рись, чорного лелеку та крапчасту сипуху. Ці види можуть назавжди зникнути через російський напад на Україну.
“Ми вирішили нагородити тих, кого не хочемо втратити і за кого готові боротися”, — зазначено у повідомленні.
UAnimals наголосило, що всього під загрозою понад 80 видів тварин. В Україні від війни потерпають 20% природоохоронних територій, а мільйони тварин вже загинули.
Росіяни окупували десять національних природних парків, вісім заповідників і два біосферні заповідники. У деяких з них росіяни дозволяють полювання та відстріл диких тварин, які були під охороною.
“У зв’язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій”, — сказав Тодорчук.
Активісти започаткували міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, яка покликана притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини, вчинені під час війни. В її межах UAnimals комунікує з українськими та іноземними політиками, а також проводить мітинги в різних куточках планети.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знищувати природно-ресурсний потенціал. З початку окупації російські підприємства організували заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.
- Протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або понад 47,6 мільярда доларів.
- Російський напад на Україну призвів до смертей щонайменше 50 тисяч дельфінів. Тварини гинуть здебільшого через російські військові кораблі, зокрема підводні, а на сьогодні втрати можуть складати близько 20% популяції.