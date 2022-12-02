У Гостомелі зловмисники спробували вкрасти одне із семи графіті відомого британського художника Бенксі. Йдеться про роботу на стіні згорілого будинку, де зображена жінка у протигазі, з бігуді та вогнегасником в руках.

Про це повідомив у Facebook очевидець Сергій Жук, додавши до допису світлину з дірою у стіні на місці графіті.

“Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір Бенксі”, — написав він. Судячи з фото, графіті було легко вкрасти, адже воно було намальоване на утеплювачі, що закривав стіну.

У коментарі ТСН Сергій розповів, що на місце одразу приїхали поліціянти та затримали крадіїв, які, за його словами, виявилися “забезпеченими молодиками”.

Нагадаємо, що раніше у Києві невідомі зіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку “додали” козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.

Довідка. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.