За останні десять днів у Греції вщент згоріли понад 56 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомляє BBC.

За повідомленням екстрених служб країни, протягом останньої доби зафіксовано десятки нових лісових пожеж на другому за розмірами грецькому острові Евія.

Рятувальникам довелося евакуювати місцевих мешканців та туристів поромом. Стихія продовжує руйнувати історичні регіони на Пелопоннесі, зокрема Аркадію та Олімпію.

Влада країни попередила про високий ризик виникнення нових пожеж у кількох регіонах. Йдеться про територію довкола Афін та на Криті.

Вогонь приборкують понад тисячу. Велика Британія, Франція, Румунія та Швейцарія надіслали до країни своїх вогнеборців.

Greece is being hit by a wave of wildfires all over the country amid its worst heatwave in decades.@Luleni reports on the latest from Athens pic.twitter.com/wWNQngcJYM — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 5, 2021

Wildfires north of Athens leapt back to life as searing conditions persisted and emergency crews battled blazes across Greece for a third day running https://t.co/kjoTPMnAsO pic.twitter.com/Cp0aSkUauh — Reuters (@Reuters) August 6, 2021

Греція, як і багато інших країн Європи, цього літа зіткнулася з екстремальними погодними умовами.

Тижнева спека – найсильніша за 30 років – спровокувала одночасні лісові пожежі в багатьох частинах країни. Температура піднялася вище 40 градусів за Цельсієм.

Вогонь нищив будинки, вбивав тварин, охоплюючи все більшу площу. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.