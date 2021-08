Про це повідомляє BBC.

За повідомленням екстрених служб країни, протягом останньої доби зафіксовано десятки нових лісових пожеж на другому за розмірами грецькому острові Евія.

Рятувальникам довелося евакуювати місцевих мешканців та туристів поромом. Стихія продовжує руйнувати історичні регіони на Пелопоннесі, зокрема Аркадію та Олімпію.

Влада країни попередила про високий ризик виникнення нових пожеж у кількох регіонах. Йдеться про територію довкола Афін та на Криті.

Вогонь приборкують понад тисячу. Велика Британія, Франція, Румунія та Швейцарія надіслали до країни своїх вогнеборців.

Greece is being hit by a wave of wildfires all over the country amid its worst heatwave in decades.@Luleni reports on the latest from Athens pic.twitter.com/wWNQngcJYM

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 5, 2021