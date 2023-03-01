Про це повідомило Associated Press.
Внаслідок інциденту ще 85 людей отримали поранення. За даними представників пожежної служби, 25 з них перебувають у тяжкому стані.
Василіс Вартакояніс, представник пожежної служби, заявив, що процес евакуації продовжується. Він здійснюється у дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів.
Під час аварії кілька вагонів відійшли від рейок. Ще в трьох почалося займання.
За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі перебувало 350 людей.
Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос повідомив, що вагони 1 та 2 повністю зруйновано.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter заявив, що перевіряється інформація стосовно постраждалих українців.
“Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції”, — написав Ніколенко.
Для отримання допомоги слід звертатися на “гарячу лінію” посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.
- 3 лютого у США, в Східній Палестині, штат Огайо, зійшов із рейок потяг, де близько 20 вагонів були із небезпечними хімічними речовинами. Аби запобігти масштабному вибуху, спеціальна бригада випустила вміст п’яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.