На півночі Греції внаслідок зіткнення пасажирського потягу з вантажним загинули щонайменше 32 людини. МЗС України перевіряють, чи є серед потерпілих українці.

Про це повідомило Associated Press.

Внаслідок інциденту ще 85 людей отримали поранення. За даними представників пожежної служби, 25 з них перебувають у тяжкому стані.

Василіс Вартакояніс, представник пожежної служби, заявив, що процес евакуації продовжується. Він здійснюється у дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів.

Під час аварії кілька вагонів відійшли від рейок. Ще в трьох почалося займання.

За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі перебувало 350 людей.

Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос повідомив, що вагони 1 та 2 повністю зруйновано.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter заявив, що перевіряється інформація стосовно постраждалих українців.

“Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції”, — написав Ніколенко.

Для отримання допомоги слід звертатися на “гарячу лінію” посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.