Команда науковців та медиків Токійського інституту медичних наук працює над створенням вакцини від COVID-19, яка має захищати від нього усе життя. Препарат вже протестували на тваринах. Його розробили на основі вакцини від коров'ячої віспи.

Про це повідомляє японське видання The Japan Times.

Науковці вважають, що створення вакцини із “довічною” ефективністю має дві переваги. Перша – це створення епідеміологічної безпеки у світі, друга – економія коштів. Адже усі існуючі вакцини від COVID-19 вимагають періодична ревакцинація через зниження рівня антитіл у людей.

Для створення “довічної” вакцини учені використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером вакцину від вірусу коров’ячої віспи.

Вакцина Дженнера успішно знищила це інфекційне захворювання у світі. Зазначається, що останній випадок захворювання на коров’ячу віспу був зафіксований у Сомалі у 1977 році після глобальної кампанії вакцинації ВООЗ.

Учасник групи розробників Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара зазначив, що новий препарат від коронавірусу зможе виробляти потужні антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший з усіх існуючих вакцин імунітет.

Однокомпонентну вакцину вже успішно протестували на мишах – імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. Також цю вакцину випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.

Клінічні дослідження препарату на людях заплановано на 2023 рік. Їх проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які були щеплені проти COVID-19 та перехворіли.

У разі успішних досліджень вакцину дозволять використовувати не раніше 2024 року.