Про це повідомляє японське видання The Japan Times.
Науковці вважають, що створення вакцини із “довічною” ефективністю має дві переваги. Перша – це створення епідеміологічної безпеки у світі, друга – економія коштів. Адже усі існуючі вакцини від COVID-19 вимагають періодична ревакцинація через зниження рівня антитіл у людей.
Для створення “довічної” вакцини учені використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером вакцину від вірусу коров’ячої віспи.
Вакцина Дженнера успішно знищила це інфекційне захворювання у світі. Зазначається, що останній випадок захворювання на коров’ячу віспу був зафіксований у Сомалі у 1977 році після глобальної кампанії вакцинації ВООЗ.
Учасник групи розробників Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара зазначив, що новий препарат від коронавірусу зможе виробляти потужні антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший з усіх існуючих вакцин імунітет.
Однокомпонентну вакцину вже успішно протестували на мишах – імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. Також цю вакцину випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.
Клінічні дослідження препарату на людях заплановано на 2023 рік. Їх проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які були щеплені проти COVID-19 та перехворіли.
У разі успішних досліджень вакцину дозволять використовувати не раніше 2024 року.