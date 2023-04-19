Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом почати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року, проте за умови, якщо всі вимоги Єврокомісії будуть виконані.

Про це інформує пресслужба Європарламенту.

За ухвалення цієї резолюції проголосували 555 депутатів, проти – 49, утрималися – 26.

У документі мовиться про те, що Молдова продовжує зазнавати тиску з боку РФ, а Кремль не припиняє спроб дестабілізувати проєвропейський уряд країни.

Своєю чергою, євродепутати підтверджують підтримку європейської перспективи Молдови та визнають її прогрес у необхідних реформах.

“Вони (євродепутати – ред.) закликають розпочати переговори про вступ Молдови в ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев’ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів”, – йдеться у резолюції.

Крім того, у документі міститься заклик до ЄС та держав-членів блоку негайно запровадити санкції проти тих, хто причетний до спроб дестабілізації Молдови. Зокрема, мовиться про молдовського олігарха та голову проросійської партії Ілана Шора та колишнього депутата Володимира Плахотонюка. Євродепутати закликали екстрадувати їх до Молдови у разі затримання.