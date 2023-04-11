Про це інформує NewsMaker з посиланням на заяву міністра оборони Молдови Анатолія Носатого.

За словами очільника Міноборони Молдови, будівництво нової військової бази триватиме від трьох до п’яти років. Кошти на реалізацію проєкту виділили із державного бюджету.

“Мовиться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб в охочих працювати у Національній армії були гідні умови для роботи – із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Хочемо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо”, – розповів міністр оборони Молдови.

Зазначимо, що 30 березня парламент Молдови продовжив режим надзвичайного стану ще на 60 днів з 5 квітня.

За пропозицію уряду щодо продовження надзвичайного стану проголосував 61 депутат. З пропозицією продовжити дію надзвичайного стану виступив перед депутатами прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан. Він заявив, що це рішення необхідне, оскільки повномасштабна війна в Україні все ще триває.

“Наслідки цієї несправедливої війни відчуваються, зокрема й в нашій країні”, – сказав Речан. Він також нагадав, що російські ракети продовжують порушувати повітряний простір країни, і що це становить загрозу життю і здоров’ю жителів Молдови.

Крім того, прем’єр-міністр Молдови згадав про численні гібридні загрози з боку РФ і наголосив, що, попри спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, держструктури продовжують забезпечувати мир і безпеку суспільства.

Зауважимо, що режим надзвичайного стану у Молдові діє від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді його постійно продовжували.

Нагадаємо, що нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в її країні. Вона зазначила, що Москва хоче використати територію країни у війні проти України, як нині Білорусь.

Мая Санду зауважила, що вона має докази спроб РФ підірвати та повалити владу.

“Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю”, – сказала вона.

Глава держави нагадала, як президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

“Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян, і тому її не можна використовувати так, як використали б проросійське керівництво”, – додала Санду.