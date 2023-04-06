22 квітня в Європі планують провести багатонаціональні навчання Defender 23, в яких, як очікується, візьмуть участь майже 9000 американських військових.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

“Навчання, які проводяться щороку, розраховані на майже два місяці. Вони будуть зосереджені на стратегічному розгортанні збройних сил США, використанні готових запасів армії та налагодженні зв’язків з європейськими союзниками”, — пояснила речниця Міноборони Сабріна Сінгх.

Відзначається, що Defender 23 проводяться під керівництвом армії США в Європі та Африці. Ціллю навчань є демонстрація здатності американських військових швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб продемонструвати союзникам гарантію стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі.

Наголошено, що приблизно 9000 військовослужбовців США та близько 17000 військовослужбовців з 26 країн-союзників візьмуть участь у навчаннях.

Крім того, додається, що у навчаннях візьмуть участь війська з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Косово, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великобританії.