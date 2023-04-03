Про це сповіщає Yonhap.

Як повідомляється, масштабні навчання триватимуть упродовж двох днів. Залучено вісім бойових кораблів та судна забезпечення ВМС трьох держав. Зокрема, три есмінці та корабель бойової підтримки Південної Кореї, авіаносець і два есмінці від Сполучених Штатів та есмінець ВМС Японії.

Наголошено, що основним завданнями буде тренування у проведенні протичовнових та пошуково-рятувальних операцій. Ідеться про виявлення, відстеження, обмін інформацією та реагування на підводні загрози з боку КНДР. Крім того, увагу зосередять на наданні допомоги постраждалим під час можливих аварій у морі.

За даними оборонного відомства Південної Кореї, навчання організовано “для посилення можливостей реагування Південної Кореї, США та Японії на підводні загрози з боку Північної Кореї, в тому числі з огляду на нещодавні пуски балістичних ракет з підводного човна”.