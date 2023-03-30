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Українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії

Танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.

Четвер, 30 березня 2023, 18:32
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Про це інформує Міноборони Сполученого Королівства.

Зазначено, що військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали український особовий склад, як управляти та воювати танками.

Як повідомляється, українські воїни вчилися командувати і кермувати танком, спільній роботі танкового екіпажу, а також ефективній ідентифікації цілей та їх ураженню.

Довідка. Challenger 2 — основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроєктувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments.

Додамо, що в Міністерстві оборони України підтвердили, що танки Challenger 2 від Великої Британії вже прибули в Україну. Вже у вівторок, 28 березня, вранці міністр оборони України Олексій Резніков поширив відео з британськими танками в Україні. Голова Міноборони у своєму дописі назвав Challenger 2 витворами “бойового мистецтва”.

Також нагадаємо, що в Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння. Експерти стверджують, що танки Leopard 2 “значно краще” впораються у зіткненні із російською бронетехнікою.

Теги: Challenger 2, Велика Британія, війна, Міноборони, навчання, підтримка України, повномасштабна війна, російсько-українська війна, танкісти ЗСУ, тренування, танки

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