В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали на засіданні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

“Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни”, – пояснив Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію №22/140008-еп про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю дослідити це питання.