Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.
“Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни”, – пояснив Шмигаль.
Раніше президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію №22/140008-еп про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю дослідити це питання.
- Нагадаємо, скандал з (не)наданням українського громадянства російському пропагандисту Олександру Невзорову висвітлив одразу декілька проблем, які українському суспільству доведеться розв’язувати за будь-яких обставин. І Невзоров (та інші росіяни, які розглядають Україну як місце для свого подальшого паразитування) є тільки невеликою їх часткою.
- Сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу “Студії квартал 95” Валерій Жидков (псевдонім – “Тамбовський вовк”) отримав громадянство України. Раніше він був громадянином РФ і мав посвідку на проживання в Україні.
- Російський репортер, телеведучий, депутат Державної думи чотирьох скликань, режисер, публіцист, блогер Олександр Невзоров, котрий ніби нещодавно отримав громадянство України, заявив, що у нього дуже сильне бажання зупинити війну, “зупинити так, як він це бачить”.