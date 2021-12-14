Про це йдеться у зареєстрованому 10 грудня законопроєкті №6422.
Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Метою документа є прискорення розвитку мережі автомобільних доріг та поліпшення їх транспортно-експлуатаційного стану.
Згідно з Пояснювальною запискою, рішення про відчуження ділянок з метою будівництва автомобільних доріг на підставі суспільної потреби здійснюватиметься органами виконавчої влади або місцевого самоврядування
Якщо уряд не досягатиме згоди з власником ділянки протягом одного місяця, то відомство звертатиметься до адміністративного суду з позовом щодо платного примусового відчуження зазначених об’єктів. Уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця.
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