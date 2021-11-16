Про це повідомляють #Букви.

Книгу авторства Юрія Голика надрукувало видавництво “Фоліо”. Вона має 268 сторінок та придбати її можна за 99 гривень.

“Національна програма “Велике будівництво” спрямована на масштабну розбудову якісної інфраструктури України. Це дороги та школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони. Проєкт розпочато з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. До програми “Велике будівництво” залучено кількасот осіб. У цій книзі лише невелика частина тих, кого вдалося сфотографувати у процесі створення нової якості життя”, – йдеться в анотації до книги.

У 2020 році колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що новий уряд присвоює собі досягнення у будівництві доріг, хоча ті були збудовані ще за п’ятого президента Петра Порошенка. “Зараз дуже багато гарних заяв, що ми збудуємо 3000-4000-6000 км. Ну, побачимо по осені, що буде. Просто мені прикро, що досі вони запускають ті дороги, які були збудовані нами. Жодної нової дороги “зеленими” досі не збудовано”, – наголосив ексміністр.

Крім того, тоді Омелян заявив, що фінансові зловживання при будівництві доріг можуть становити 20-30%.

У травні 2021 року Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на проєкті “Велике будівництво”.

В листопаді 2020 року #Букви повідомляли, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”. президента Володимира Зеленського.