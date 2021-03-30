У Канаді припиняють використання вакцини проти COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca для людей молодше 55 років.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство охорони здоров’я країни також буде вимагати нового аналізу переваг і ризиків використання вакцини AstraZeneca в залежності від віку та статі.

“Ми припиняємо використання вакцини AstraZeneca для дорослих у віці до 55 років в очікуванні подальшого аналізу ризику і користі”, – заявив заступник головного санітарного лікаря Канади Говард Нджу.

Це стосується обох версій вакцини, схвалених в Канаді: одна надана AstraZeneca Canada, а друга (Covishield) – Інститутом сироваток Індії (SII), який виробляє власну версію вакцини за ліцензією компанії.

Ці кроки пішли за повідомленнями з Європи про рідкісні, але серйозні тромби, кровотечі та в деяких випадках смерті після вакцинації, в основному серед молодих жінок. При цьому, таких випадків не було зафіксовано в Канаді, де вже ввели близько 307 000 доз препарату.

Нджу зазначив, що Канада дотримується цього “обережного” підходу, оскільки доступні альтернативні вакцини. На даний момент велика частина вакцин в Канаду надходить від компаній Pfizer Inc і Moderna Inc.

У Національному консультативну раду з імунізації (NACI) додали, що літні люди стикаються з підвищеним ризиком госпіталізації і смерті від COVID-19, а ускладнення в цій віковій групі зустрічаються рідше, тому їм можна запропонувати вакцину при “усвідомленій згоді”.

Раніше багато європейських країн ненадовго припинили використання вакцини англо-шведської компанії. Канада продовжувала вводити дози, стверджуючи, що користь від вакцинації переважує потенційні ризики.