Поліція Чехії перевіряє обставини знищення канцелярією президента країни секретного документа спецслужб про вибухи на складах зброї у Врбетиці у 2014 році.

Про це повідомляє Czech Radio.

У секретному документі чеської контррозвідки, який призначений виключно для президента Мілоша Земана, містилися дані про причетність до вибухів агентів російського ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна.

За інформацією Чеського радіо, про знищення документа, поліція дізналася у момент перевірки дотримання адміністрацією Земана режиму роботи з секретною інформацією. Експерти планували шукати на документі відбитків пальців чи ДНК сторонніх осіб, які не мали права доступу до нього.

Президентський канцлер Вратислав Мінарж інформацію про знищення документа офіційно не спростував, причин того, що трапилося, не уточнив, але категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права.

Голова комітету безпеки канцелярії президента Ян Новак зазначив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.