Інцидент трапився поблизу метеостанції "Плай", яка знаходиться у селі Гукливий Воловецької територіальної громади (Закарпатська область, Мукачівський район). Як зазначають рятувальники, попри всі попередження туристи продовжують наражати себе на небезпеку.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій в Facebook.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пригоду з туристами їм надійшло у неділю, 23 січня, об 11:31. Через застосунок “Порятунок у горах” рятувальники дізнались, що під час проходження туристичного маршруту групою із 9 туристів, п’ятеро з них опинились під лавиною.

Туристам вдалось самостійно дістатись з-під снігу, проте одна людина, внаслідок потрапляння під лавину, постраждала і потребує транспортування.

Для порятунку туристів на місце пригоди виїхали рятувальники із сіл Н. Ворота та Пилипець. Загалом було відправлено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.