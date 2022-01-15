Про це повідомляє Національний природний парк “Сколівські Бескиди”.
В Україні залишилося мало глухарів, оскільки на них завжди полювали браконьєри. Їхня популяція зникає ще й через вирубування лісів, збільшення кількості хижих тварин.
Глухар (місцеві називають його готур), занесений до Червоної Книги України, вважається видом, який перебуває під загрозою зникнення.
Аби збільшити популяцію птахів, у Нацпарку “Сколівські Бескиди” створили програму збереження та відтворення глухаря.
Працювати над втіленням задуманого будуть кілька наукових інститутів та Національний природний парк. Програма розрахована на період до 2031 року.
Як повідомляється, в одному з лісництв парку будуть штучно вирощувати та випускати у дику природу молодняк глухаря.
“Немає чітких рекомендацій щодо розведення цього виду, тому для таких робіт буде залучено багато фахівців-біологів, зоологів, екологів, а також ветеринарний супровід”, – ідеться у повідомленні Нацпарку.
Також фахівці, залучені до цієї роботи, вивчають закордонний досвід вольєрного розведення глушця.
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