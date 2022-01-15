В Україні глухарі живуть лиш в окремих районах Полісся і Карпат, їх винищили браконьєри.

Про це повідомляє Національний природний парк “Сколівські Бескиди”.

В Україні залишилося мало глухарів, оскільки на них завжди полювали браконьєри. Їхня популяція зникає ще й через вирубування лісів, збільшення кількості хижих тварин.

Глухар (місцеві називають його готур), занесений до Червоної Книги України, вважається видом, який перебуває під загрозою зникнення.

Аби збільшити популяцію птахів, у Нацпарку “Сколівські Бескиди” створили програму збереження та відтворення глухаря.

Працювати над втіленням задуманого будуть кілька наукових інститутів та Національний природний парк. Програма розрахована на період до 2031 року.

Як повідомляється, в одному з лісництв парку будуть штучно вирощувати та випускати у дику природу молодняк глухаря.

“Немає чітких рекомендацій щодо розведення цього виду, тому для таких робіт буде залучено багато фахівців-біологів, зоологів, екологів, а також ветеринарний супровід”, – ідеться у повідомленні Нацпарку.

Також фахівці, залучені до цієї роботи, вивчають закордонний досвід вольєрного розведення глушця.