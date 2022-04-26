Російські окупанти та колаборанти підірвалися у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на "нараду". Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай стверджує, що вибух стався внаслідок недотримання правил технічної безпеки та витоку газу.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти”, — йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, українці частково відновили електроенергію на вільних територіях Луганщини.

Глава ОВА зазначив, що нищення станцій зв’язку — це “ідіотичний вчинок рашистів”, бо вони власними руками позбавили себе електроенергії, і відновити її не зможуть.