Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
“У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти”, — йдеться у повідомленні.
За словами Гайдая, українці частково відновили електроенергію на вільних територіях Луганщини.
Глава ОВА зазначив, що нищення станцій зв’язку — це “ідіотичний вчинок рашистів”, бо вони власними руками позбавили себе електроенергії, і відновити її не зможуть.
“Воюємо з ідіотами. Пошкодили спеціально сьогодні Кремінську підстанцію і самі залишилися без світла. Хто знає, може концерт Кобзона при свічках іде? Таку розумну і дорогу систему їм ніколи не полагодити. Мізків не вистачить. Вони тільки здатні знищувати й відбирати в наших людей”, — констатував Гадай.
- Нагадаємо, що вчора, 25 квітня, російські окупаційні війська 17 разів обстріляли мирне населення на Луганщині.
- Також голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини виїхати з області у більш безпечні регіони України. За словами Гайдая, потрібно евакуюватись, поки це ще можливо.
- Відомо, що у Луганській області під обстріл російських окупантів потрапили українські патрульні. Правоохоронці тоді розвозили місцевим жителям Лисичанська гуманітарну допомогу.