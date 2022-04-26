Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти”, — йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, українці частково відновили електроенергію на вільних територіях Луганщини.

Глава ОВА зазначив, що нищення станцій зв’язку — це “ідіотичний вчинок рашистів”, бо вони власними руками позбавили себе електроенергії, і відновити її не зможуть.

“Воюємо з ідіотами. Пошкодили спеціально сьогодні Кремінську підстанцію і самі залишилися без світла. Хто знає, може концерт Кобзона при свічках іде? Таку розумну і дорогу систему їм ніколи не полагодити. Мізків не вистачить. Вони тільки здатні знищувати й відбирати в наших людей”, — констатував Гадай.