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У Харківській області викрили депутата, який облаштовував шпиталі для росіян

У Харківській області викрито місцевого депутата-колаборанта. Він наказав переобладнати українські лікарні під російські військові шпиталі.

Вівторок, 28 лютого 2023, 12:30
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Колаборантом виявився депутат Куп’янської районної ради. Раніше він очолював міський відділ охорони здоров’я.

Після тимчасового захоплення Куп’янська він підтримав російські війська. Депутат добровільно запропонував їм допомогу.

Колаборант облаштовував шпиталі для росіян у місцевих лікарнях. У відповідь за допомогу він отримав посаду в окупаційній адміністрації, ставши “керівником відділу охорони здоров’я”.

Фото: Служба безпеки України

Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, зокрема бойовиків терористичних організацій так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Після деокупації міста чоловік намагався “загубитися” серед місцевих жителів. Утім його викрила СБУ та затримала.

Під час обшуків у зрадника знайшли документи з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.

Фото: Служба безпеки України

Теги: ДНР ЛНР, Куп'янськ, СБУ, Служба безпеки України, співпраця з окупантами, співпраця з росіянами, Харківська область

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