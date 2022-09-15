У Харківській області після деокупації населених пунктів затримано 16 місцевих колаборантів. СБУ знайшла повні списки із даними представників так званих "окупаційних адміністрацій".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Силовики проводять стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Підозри у вчиненні злочинів отримали 13 колаборантів, а 11-м із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

СБУ провела поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб у звільнених населених пунктах. Вилучено списки представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

Виявлено також реєстри так званої “податкової служби” загарбників. Окупанти вносили до “документів” усі комерційні структури та їх керівників, які фінансували війну проти України через сплату так званих “податків” до російського бюджету.

За місцями перебування зловмисників вилучено покинуту окупантами “касу” з російськими банкнотами. Всередині зберігалося понад 21 млн руб і документальні матеріали із доказами злочинних дій на користь країни-агресора.

Розпочато кримінальні провадження за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та колабораційну діяльність. Нині тривають досудові розслідування. На деокупованих теренах продовжують комплексні заходи щодо виявлення і притягнення до відповідальності всіх учасників окупаційних угруповань та їх поплічників.