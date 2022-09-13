У Миколаївській області викрили двох російських агентів, один з яких стежив за установками високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України у Миколаївській області. Окремо він стежив за HIMARS.

Задокументовано, що цей агент передавав російським окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів.

Крім цього, зловмисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Під час обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв’язку, анонімізації користувачів та передачі розвідувальних даних.