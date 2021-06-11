Про це поінформували в пресслужбі облради.

Відповідне рішення було ухвалено під час пленарного засідання обласної ради.

У комунальну власність територіальної громади Харкова передали комунальне підприємство “Обласний спортивний комплекс Металіст”, а також нерухоме і рухоме майно, закріплене за ним, на Плеханівській вулиці в Харкові.

Міська громада має використовувати його “за цільовим призначенням та не відчужувати у приватну власність”.

Як зазначив на своїй сторінці в Facebook секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, депутати передали у власність міста “стадіон “Металіст” і всю його інфраструктуру – академію і тренувальну базу”.

За його словами, подальше зволікання з передачею стадіону “могло буквально добити клубну інфраструктуру і позбавити Харків надії на сертифікацію для міжнародних матчів і єврокубків”.

За словами Терехова, рішення облради означає, що Харків і стадіон “Металіст” “повертаються на футбольну мапу України та Європи”; місто отримає “базу, де будуть тренуватися нові покоління “зірок” спорту”. Крім того, Харків отримує “футбольну академію світового рівня”.

Прокоментував повернення стадіону у власність міста і харківський бізнесмен та меценат Павло Фукс. За його словами, Харків взяв на себе зобов’язання розвивати “напівзруйновану інфраструктуру”: стадіон, тренувальні майданчики, дитячо-юнацьку академію.

Відновлюватиме інфраструктуру ФК “Металіст” керівництво міста.

“Зі свого боку я допомагатиму розвивати “Металіст” і футбол у нашому місті”, – додав Фукс.

Як відомо, “Металіст” — багатофункціональний стадіон, який використовують для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань. З 2016 року є домашнім стадіоном футбольного клубу “Металіст 1925”.

Стадіон розрахований на 40 тисяч глядацьких місць. Його реконструювали до Євро-2012 (чемпіонату Європи з футболу 2012 року) й офіційно відкрили в грудні 2009 року.

У 2013 році стадіон “Металіст” було продано олігарху часів президентства Віктора Януковича – Сергію Курченку (який також був власником однойменного футбольного клубу). Курченко після подій Євромайдану і втечі в Росію поступово припинив фінансування клубу.

У 2020 році повідомлялося, що конфісковане майно бізнесмена-втікача Сергія Курченка в Харкові та селищі Високому повернуто у державну власність. Йшлося, зокрема, про приміщення на стадіоні “Металіст” у Харкові й тренувальну базу в селищі Високому.