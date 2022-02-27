Станом на 04:40, бої за Харків тривають. Окупант підступно атакує житлові квартали, ворожий артилерійський боєприпас влучив у 9-поверхівку, унаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок обстрілів окупантом житлових кварталів у м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталася руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2 по 7 поверхи. Як наслідок – пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку близько 20 осіб, але літня жінка унаслідок руйнування металевих конструкцій будинку загинула. Вона мешкала на 5 поверсі.

Ще 60 осіб ховалися від обстрілів у підвалі – ніхто з них не постраждав.