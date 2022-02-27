Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок обстрілів окупантом житлових кварталів у м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталася руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2 по 7 поверхи. Як наслідок – пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.
Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку близько 20 осіб, але літня жінка унаслідок руйнування металевих конструкцій будинку загинула. Вона мешкала на 5 поверсі.
Ще 60 осіб ховалися від обстрілів у підвалі – ніхто з них не постраждав.
- Нагадаємо, цієї ночі російські снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів.
- У ніч з 26 по 27 лютого окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза. Невідомо, які об’єкти стануть їх цілями наступного разу. Щоб знати, що робити у випадку аварії на хімічних об’єктах, Держспецзв’язку розробили детальну інструкцію для громадян.