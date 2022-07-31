Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Чоловіки здійснювали відеозйомку, а потім поширювали позиції наших бійців в проросійському Telegram-каналі. Один з них є колишнім правоохоронцем.
Telegram-канал використовують російські спецслужби для ведення підривної діяльності проти України. Інформація, котру вони поширювали, не надавали у відкритому доступі Генштаб ЗСУ або інші уповноважені держоргани.
Їм повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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