Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Чоловіки здійснювали відеозйомку, а потім поширювали позиції наших бійців в проросійському Telegram-каналі. Один з них є колишнім правоохоронцем.

Telegram-канал використовують російські спецслужби для ведення підривної діяльності проти України. Інформація, котру вони поширювали, не надавали у відкритому доступі Генштаб ЗСУ або інші уповноважені держоргани.