Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що загиблого знайшли в лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові штани, куртку, кофту та чоботи. На шиї у загиблого був православний хрестик.

За словами очільника поліції області Андрія Нєбитова, тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию загиблого. Нєбитов заявив, що все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції вже провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

Водночас заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук зазначив, що це місце — “одіозне”, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька.

У поліції закликали повідомляти інформацію щодо загиблого, якщо ви володієте нею, на спецлінію “102”.