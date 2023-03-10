Херсонська активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій розповіла, що після зустрічі з П'ятим Президентом України Петром Порошенком їй дуже швидко надійшов дзвінок з СБУ. Погомій заявляла, що влада Херсону не приділяє належної уваги родичам загиблих у Бузковому парку, а також поранених учасників спротиву з тероборони.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За словами Погомій, після зустрічі з Порошенком, який тоді привіз разом з волонтерами допомогу військовим, їй подзвонили з СБУ, аби дізнатись номер військової частини.

Втім, вона не змогла надати відповідної інформації, оскільки не володіла нею.

“[…] сьогодні Порошенко привіз і передав військовим дві вантажівки й старлінки. Так от, не встигла я доїхати додому, мені дзвонять з однієї служби й цікавляться, а який номер частини для якої привезли ці машини”, – сказала активістка.

В опублікованому у соцмережі відео, вона нагадала, що 1 березня українські воїни Білозерської ТРО прийняли бій з російськими окупантами біля Бузкового парку та ліцею в Херсоні. Внаслідок чого що є загиблі та поранені. Втім, місцева влада не визнає їх військовими та відмовляється ховати загиблих у належний спосіб, а також оплачувати лікування пораненим.

“А тепер сім’ям загиблих кажуть – а вони не були військовими! А матері яка хоче перезаховати сина у своєму селі, бо в часи окупації вона не могла цього зробити, і хоче, щоб поховали гідно, з почестями….їй кажуть – не буде такого! А поранені лікуються своїм коштом, тому що військова частина про…ла ..загубила документи й відновлювати не збираються!”, — сказала Погомій.

Вона наголосила, що “людей ігнорують, їх не бачать, вони не потрібні”. Оксана додала, що Порошенко зокрема зустрівся з тими хто безпосередньо брав участь у боях і з мамою загиблого.

“Мати одного з загиблих весь час сидить в машині, чекає, вона мешкає не в місті. Ми викликали поліцію. Зараз 20 вечора. Вже година як комендантська година…А вони дають показання. Це що відбувається?”, — поставила запитання активістка.