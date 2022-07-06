Про це повідомило місцеве видання “Суспільне Херсон“.
Нині інформації стосовно події немає. Щодо постраждалих додатково не повідомлялося.
Сьогодні було чутно вибуху у Скадовську. Очевидці бачили запуски ракет зі сторони порти. Три ракети полетіли в північну сторону міста, після чого пролунав вибух.
У повітрі було видно клубки диму від розірваних ракет. Потім пролунали два вибухи та одразу з’явився дим зі сторони міста та за містом.
Зранку у Херсонській області горіли поля з врожаєм. У деяких громадах не було чим гасити, тому аграрії намагалися локалізувати та ліквідувати загоряння самостійно. За даними “Суспільного”, пожеж було багато.
- Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Торецьк, що знаходиться у Донецькій області.
- У ніч на 6 липня росіяни завдали масових ударів по низці областей України. Зокрема, по Хмельницькій області росіяни випустили чотири ракети – одну з них збила ППО, три інші “прилетіли” в одну з громад Хмельницького району. Унаслідок цього одну особу поранено, загиблих немає.