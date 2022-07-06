У Херсоні поблизу залізничного вокзалу трапився вибух. Очевидці зазначили, що у тому районі видно дим.

Про це повідомило місцеве видання “Суспільне Херсон“.

Нині інформації стосовно події немає. Щодо постраждалих додатково не повідомлялося.

Сьогодні було чутно вибуху у Скадовську. Очевидці бачили запуски ракет зі сторони порти. Три ракети полетіли в північну сторону міста, після чого пролунав вибух.

У повітрі було видно клубки диму від розірваних ракет. Потім пролунали два вибухи та одразу з’явився дим зі сторони міста та за містом.

Зранку у Херсонській області горіли поля з врожаєм. У деяких громадах не було чим гасити, тому аграрії намагалися локалізувати та ліквідувати загоряння самостійно. За даними “Суспільного”, пожеж було багато.