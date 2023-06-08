Станом на 8 червня внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсоні та області підтоплено і пошкоджено 182 трансформаторні підстанції.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Українські ГЕС та ГАЕС минулої доби виробили на 30% більше електроенергії, ніж прогнозувалося. Зараз експертами Міненерго та Укргідроенерго опрацьовується оптимізована модель роботи ГЕС Дніпровського каскаду для зменшення обсягів води та, відповідно, підтоплень, які виникли внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені.

У Херсоні залишаються підтопленими та пошкодженими 129 трансформаторних підстанцій.

За межами обласного центру на контрольованій Україною території Херсонщини підтоплено 53 трансформаторні підстанції, знеструмлено 4 населених пункти. Без світла залишаються понад 20 тисяч споживачів. Затоплення фіксують і на Миколаївщині – в області знеструмлено 8 населених пунктів.

Водночас у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води. Відповідно енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання 64 домогосподарствам. Херсонська ТЕЦ – поза зоною ризику підтоплення.

Ситуацію на окупованій ЗАЕС постійно моніторять експерти Енергоатому. Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.

Зокрема, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 10 населених пунктів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Генерація повністю покриває споживання.

За добу обсяг газу у сховищах зріс на 21,3 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,7 мільярда метрів кубічних.