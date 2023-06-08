У Херсоні та області через підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів.

Джерело: “Укренерго”.

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

Зокрема, вчора, 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній.

Попри всі несприятливі обставини, наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою.

У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності.

За даними “Укренерго”, експорт відсутній. Натомість імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.

Попри постійні пошкодження, тривають роботи з відновлення мереж обленерго поблизу лінії фронту. Зокрема, на Донеччині енергетики відновили живлення майже 6 тисячам споживачів. Крім того, повернули світло для близько 1000 споживачів на Харківщині та Чернігівщині.