Джерело: “Укренерго”.
Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.
Зокрема, вчора, 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній.
Попри всі несприятливі обставини, наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою.
У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності.
За даними “Укренерго”, експорт відсутній. Натомість імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.
Попри постійні пошкодження, тривають роботи з відновлення мереж обленерго поблизу лінії фронту. Зокрема, на Донеччині енергетики відновили живлення майже 6 тисячам споживачів. Крім того, повернули світло для близько 1000 споживачів на Харківщині та Чернігівщині.
- В “Укренерго” повідомили, що зараз змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення.
- Станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.