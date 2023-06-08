Попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.

Джерело: “Енергоатом”.

За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 9:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

У компанії нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

За даними “Укргідроенерго”, станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.

На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

“Укргідроенерго” спільно з “Укренерго” для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції.

Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду.

“Укргідроенерго” спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовується проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.