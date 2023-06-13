У Херсоні та області ввели додаткові обмеження, зокрема посилену комендантську годину

Джерело: глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Для стабілізації ситуації в області і збереження правопорядку було вирішено на деокупованих територіях Херсонщини заборонити:

В’їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення, до окремого розпорядження;

Протягом 16 червня – 17 липня алкоголь будуть продавати лише з 10:00 до 15:00.

Стихійний продаж водних біоресурсів, зокрема рибу, раки тощо;

Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.

Категорично заборонено знаходитися в зонах відпочинку, розташованих біля позицій ЗСУ та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також жителям заборонили вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні. Розпорядження діятиме, поки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Громадяни, які там зареєстровані або винаймають житло, отримають доступ після проведення цих заходів.

У мікрорайоні Корабел діятиме комендантська годин з 15:00 до 12:00 наступного дня.

“Жителі Херсонщини, прошу поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися! Адже ці рішення прийняті задля вашої безпеки!” — заявив глава ОВА.