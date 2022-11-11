Про це повідомили у Центрі національного спротиву України.
Зазначається, що окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим.
Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів. Вони переодягнені у цивільний одяг і мають зброю.
Окрім цього, у смітниках та в окремих підходах заховано російську військову форму, шоломи й бронежилети.
“Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло “шляхи відходу”. Напевно, підірваний Антонівський міст був одним з цих шляхів”, – мовиться у повідомленні ЦНС.
У Центрі національного спротиву додали. що місцеве підпілля знає, де перебувають переодягнені у цивільне окупанти, а, отже, знають про це і українські військові, які проводять операцію зі звільнення Херсона.
“Так що, втікай, окупанте, поки маєш шанс”, – резюмували в ЦНС.
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