У Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву України.

Зазначається, що окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим.

Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів. Вони переодягнені у цивільний одяг і мають зброю.

Окрім цього, у смітниках та в окремих підходах заховано російську військову форму, шоломи й бронежилети.

“Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло “шляхи відходу”. Напевно, підірваний Антонівський міст був одним з цих шляхів”, – мовиться у повідомленні ЦНС.

У Центрі національного спротиву додали. що місцеве підпілля знає, де перебувають переодягнені у цивільне окупанти, а, отже, знають про це і українські військові, які проводять операцію зі звільнення Херсона.

“Так що, втікай, окупанте, поки маєш шанс”, – резюмували в ЦНС.