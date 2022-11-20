Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
У наметах можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон, скористатися інтернетом. В одному пункті можуть перебувати до 50 людей. Подібні центри будуть встановлювати по всьому місту та області.
Проєкт реалізували ДСНС та Херсонська ОВА.
У Херсоні досі немає електропостачання. Кирило Тимошенко висловив сподівання, що його вдасться відновити до кінця поточного тижня.
У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності» й центри надання гуманітарної допомоги // 7 фото
Також глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що світло з’явилося на залізничному вокзалі у Херсоні. За його словами, у місті відкривають центри гуманітарної допомоги, де можна отримати харчові продукти, засоби гігієни та інші необхідні речі.
Отримати гуманітарну допомогу можна з 10:00 до 14:00. У Херсоні працюють вісім центрів, у селі Антонівка два, а в селі Степанівка — один. Щоб отримати гуманітарну допомогу треба взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код.
У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності» й центри надання гуманітарної допомоги // 7 фото
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