У Херсоні співробітники СБУ затримали колаборантку з "Партії регіонів". Жінка погрожувала місцевим жителям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі під час окупації міста.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, колаборантка входила до складу місцевого осередку “Партії регіонів”. Вона добровільно вирішила співпрацювати з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

За сприяння роботі окупантів вона отримала російський паспорт і “призначення” до лав окупаційної адміністрації РФ. Жінка очолила створену агресором “дільничну виборчу комісію”.

Її завданням було організувати та провести псевдореферендум у тимчасово захопленій частині півдня України. Вона розгорнула широку агітаційну кампанію на території одного з районів міста. Колаборантка особисто закликала людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора.

Жінка обходила житлові будинки і вимагала від людей поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”. В іншому випадку вона залучала російських військових.