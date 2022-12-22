Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, колаборантка входила до складу місцевого осередку “Партії регіонів”. Вона добровільно вирішила співпрацювати з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.
За сприяння роботі окупантів вона отримала російський паспорт і “призначення” до лав окупаційної адміністрації РФ. Жінка очолила створену агресором “дільничну виборчу комісію”.
Її завданням було організувати та провести псевдореферендум у тимчасово захопленій частині півдня України. Вона розгорнула широку агітаційну кампанію на території одного з районів міста. Колаборантка особисто закликала людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора.
Жінка обходила житлові будинки і вимагала від людей поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”. В іншому випадку вона залучала російських військових.
“У разі відмови одразу “зверталась” до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом”, — додали в СБУ.
Після звільнення Херсону жінка вирішила бути “непомітною”, щоб уникнути правосуддя. Проти співробітники СБУ її викрили та затримали. У жінки знайшли російський паспорт і партійний квиток проросійської партії.
Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) ККУ. Жінці обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Служба безпеки України затримала поплічника росіян, який ще у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською мерією. Чоловік вісім років переховувався від правосуддя.
- Служба безпеки України викрила чоловіка, який допомагав окупантам у транспортуванні під час захоплення Херсона. Власник місцевої компанії-автоперевізника надав транспорт росіянам, щоб вони переправляли особовий склад з тимчасово окупованого Криму.