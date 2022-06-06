Так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, котрого призначили росіяни, заявив, що вони святкуватимуть день РФ.

Про це повідомило проросійське видання “Медуза“.

Самопроголошений голова окупаційної адміністрації наголосив, що святкування потрібно для того, щоб жителі “побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали”. Росіяни для цього готують відповідні заходи.

“Найголовніше, ми його (день РФ) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо”, — сказав Сальдо.

День РФ відзначатимуть 12 червня. Раніше окупаційна адміністрація запровадила в регіоні герб з двоголовим орлом часів Російської імперії. Вони намагаються змусити людей отримувати громадянство РФ та користуватися рублями.

Окупанти неодноразово наголошували, що планують анексувати територію Херсонської області. У відповідь українська влада заявляла, що цього не станеться, а регіон буде деокупований.