Про це повідомило проросійське видання “Медуза“.
Самопроголошений голова окупаційної адміністрації наголосив, що святкування потрібно для того, щоб жителі “побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали”. Росіяни для цього готують відповідні заходи.
“Найголовніше, ми його (день РФ) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо”, — сказав Сальдо.
День РФ відзначатимуть 12 червня. Раніше окупаційна адміністрація запровадила в регіоні герб з двоголовим орлом часів Російської імперії. Вони намагаються змусити людей отримувати громадянство РФ та користуватися рублями.
Окупанти неодноразово наголошували, що планують анексувати територію Херсонської області. У відповідь українська влада заявляла, що цього не станеться, а регіон буде деокупований.
- Нагадаємо, у Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.
- Окупанти погрожують місцевим жителям Херсонської області через відмову виставляти цінники у рублях і приймати російські гроші. Вони заявили, що за відмову співпрацювати будуть відбирати або знищувати майно підприємців.