Окупанти погрожують місцевим жителям Херсонської області через відмову виставляти цінники у рублях і приймати російські гроші. Вони заявили, що за відмову співпрацювати будуть відбирати або знищувати майно підприємців.

Про це повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

За словами депутата, жителі Херсонщини не хочуть користуватись російськими рублями, бо вважають їх непотрібними. У результаті бізнесмені відмовляються ставити подвійні цінники у магазинах.

Росіяни вдалися до залякування мешканців, тому стали розклеювати подібні листівки. У такий спосіб ворог намагається спонукати цивільних користуватися валютою окупантів.



У Херсонській області росіяни погрожують бізнесменам, які не виставляють цінники у рублях // 2 фото

Раніше повідомлялося, що російські військові наймаються до місцевих жителів для збирання полуниці. У Херсонській області вони пропонують за свої послуги 50 гривень за годину. Окупанти вдаються до фермерства, оскільки виявилося, що РФ не здатна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону.