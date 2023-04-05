Триває чотириста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. У Каховському районі Херсонської області тривають рейдові заходи Збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Під час перевірок російські окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. Першочергово під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до тих, хто перебуває на підконтрольній ЗСУ території.

Протягом доби російські армійці завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено;

, , та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено; На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області;

напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині;

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині; На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області;

напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області; На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. Водночас ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області;

та напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. Водночас ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області; На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка;

напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка; На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам’янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка на Херсонщині.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.

Водночас українські захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.