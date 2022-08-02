Про це повідомив Центр національного спротиву.
Окупанти виселили людей, що мешкають поруч. Рішення торкнулося тих, хто проживає в радіусі 400 метрів від залізничної станції, де відбувається завантаження військової техніки. Вони оточили станцію, щоб місцеві не здавали рух окупаційної техніки ЗСУ.
Зазначено, що російські війська масово шукають у місцевих стрілецьку зброю. Вони її вилучають, навіть якщо у місцевих є дозволи. У селах на півдні частіше тривають перевірки. Окупанти перевіряють смартфони, документи та персональні комп’ютери. Зокрема вони обшукують будинки місцевих.
Російські військові більше не використовують військову форму під час антипартизанських рейдів. Окупанти пересуваються на автомобілях з українськими номерами.
Крім того, вони стежать за місцями масового скупчення людей. Мешканці регіону фіксують розвідувальні БПЛА над ринками, кафе, центральними площами тощо.
- Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Росії щодо Запорізької АЕС “вершиною безвідповідальності”. Американський посадовець звинуватив Кремль у тому, що війська РФ використовують ЗАЕС у якості “ядерного щита” від контрнаступу українських військових.
- 1 серпня російські війська скоїли ще один воєнний злочин. У Херсонській області окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус.