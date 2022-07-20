Про це повідомила поліція регіону.
Поблизу сіл Федорівка та Мала Шестірня у Бериславському районі у поле влучив російський снаряд. Внаслідок влучання вогонь знищив понад 230 гектарів врожаю пшениці.
Ще десять гектарів пшениці знищено внаслідок обстрілу у Генічеському районі, біля сіл Сокологірне та Рикове. Через снаряди та уламки біля міста Олешки вигоріло 10 гектарів соснового лісу.
Російські окупаційні війська не допускали рятувальників та місцеве населення до полів. У такий спосіб вони забороняли гасити пожежі.
За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, українська розвідка встановила маршрут російських суден із викраденим зерном. Вони його транспортують до портів Сирії.
- Гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі, яка панує цього тижня, лише погіршила ситуацію.