Гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі, яка панує цього тижня, лише погіршила ситуацію.

Про це інформує американське видання The New York Times.

Урожай у Франції, найбільшому в Європейському Союзі та четвертому у світі експортері пшениці, особливо важливий цього року, оскільки понад 20 мільйонів тонн зерна в Україні заблоковано російськими військовими кораблями.

Однак тривалі посухи та спека завдали шкоди посівам пшениці у Франції.

У першому прогнозі сезону міністерство сільського господарства заявило, що цього року виробництво м’яких сортів пшениці в країні впаде на 7,2 відсотка у порівнянні з 2021 роком. М’які сорти пшениці використовуються для виготовлення тортів, тістечок і печива. Згідно з даними Міністерства сільського господарства Франції, урожай цього сорту пшениці у Франції знижувався з травня.

Стурбовані надмірною спекою, яка знищила посіви, деякі фермери у Франції зібрали пшеницю раніше, ніж зазвичай, і, як наслідок, їх урожай був нижчим, ніж прогнозувалося.

Хвиля спеки поширюється на частини Франції, Іспанії, Італії та Португалії та, як очікується, перейде на Велику Британію найближчими днями. Європейський Союз, який виробляє 17,6% світового виробництва пшениці, знизив свою оцінку врожаю м’якої пшениці приблизно на 5 мільйонів тонн нижчим у порівнянні з попереднім прогнозом.

Ще до того, як урожай у Європі почав в’янути від спеки, продовольча криза була гострою частково через російське вторгнення в Україну. Зерно в Україні також страждає, але від війни. Зокрема, внаслідок російських обстрілів частішає згорання посівів – цього тижня у прифронтовому Сіверську лежали спалені та почорнілі поля з пшеницею. Крім того, фермери поблизу портових міст стурбовані тим, що якщо через блокування вивезення зерна їхні бункери незабаром не будуть спорожнені, у них не буде місця для зберігання нового врожаю.