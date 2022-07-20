Судна планували зайти до порту Бейрут Лівану 13 липня. Утім ліванська влада відмовилася від цього, заборонивши розвантаження.

Розвідка встановила маршрути суховантажних суден Росії “Матроска Кошка” та “Матрос Пожинич”. На них зафіксували 54 тонни українського зерна.

Викрадене українське зерно перенаправили до Сирії. Судна скерували до портів Латакія та Тартус. Після розвантаження РФ планує доставити вантажівками зерно до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Вони хочуть встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Проте через неспроможність забезпечити постачання електроструму для роботи порту плани залишаються проблемними.