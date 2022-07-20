Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Розвідка встановила маршрути суховантажних суден Росії “Матроска Кошка” та “Матрос Пожинич”. На них зафіксували 54 тонни українського зерна.
Судна планували зайти до порту Бейрут Лівану 13 липня. Утім ліванська влада відмовилася від цього, заборонивши розвантаження.
Викрадене українське зерно перенаправили до Сирії. Судна скерували до портів Латакія та Тартус. Після розвантаження РФ планує доставити вантажівками зерно до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.
Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Вони хочуть встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Проте через неспроможність забезпечити постачання електроструму для роботи порту плани залишаються проблемними.
- Нагадаємо, гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі, яка панує цього тижня, лише погіршила ситуацію.
- Міністри закордонних справ України та Ірану провели телефону розмову, під час якої Хосейн Амір Абдоллахян запевнив, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно.
- На зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.