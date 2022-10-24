Про це повідомило Міністерство оборони України.

У деокупованих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. Загалом на звільнених територіях живуть близько 12 тисяч громадян. Зазначено, що дуже близько біля окупованих росіянами населених пунктів перебувають бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вони заявили, що готуються давати відсіч ворогу.

Раніше повідомлялося, що окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області. Вони мають намір перемістити їх з чотирьох правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ через, як вони казали, нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.

Також окупаційна влада Херсона наказувала місцевим мешканцям негайно покинути місто й переїхати на лівий берег Дніпра. З української сторони мешканців тимчасово окупованого Херсона та області закликали підготувати укриття, запастися водою та їжею на кілька діб через можливі провокації російських окупантів.