У Києві 30-річний пацієнт з коронавірусом COVID-19 перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook.

“Пишаюсь своїм колективом і висловлюю подяку всім тим, з ким ми на робочому місці зараз, практично, живемо! Ми першими в Україні прийняли удар COVID-19. Цей невидимий ворог не гає часу, і не дає нам перерви”, – йдеться в повідомленні.

За словами Антоненко, на сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва перебувають 38 хворих на коронавірус. Усі вони стабільні, крім одного.

Зазначається, що молодий чоловік 30-ти років, з важкою двобічною тотальною пневмонією вчора був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так званих “штучних легенів”.

“Наразі ми боремося за життя цього пацієнта. Завдання побороти коронавірус є нашим спільним! Перервіть ланцюг заражень, лишаючись вдома. Саме цим ви допоможете нам вистояти, а ми допомагатимемо тяжкохворим вижити. Бережімо один одного і цінуймо кожну мить життя!” – резюмувала вона.