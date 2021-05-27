Сьогодні, 27 травня, у Києві за адресою Антоновича, 176 стався прорив водогону.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Водою затопило дорогу. Наразі рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні.

Прорив стався поблизу торговельного центру Ocean Plaza.



За даними Google Maps, на вулицях поблизу інциденту дуже ускладнений рух автомобілів.

У січні 2020 року поблизу станції метро “Либідська” в Києві прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. Тоді 9 осіб отримали опіки.