У Києві новорічні свята в дитячих садках і школах пройдуть без присутності батьків і гостей через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“На сьогодні ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована… Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все, аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей“, – наголосив Кличко.

За його словами, таке рішення сьогодні ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанов Кабінету Міністрів і головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

“Так ми уникнемо скупчення людей у садках та школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Але передають вірус тим, хто з ними контактує та перебуває поруч. Я сподіваюся на розуміння батьків. Та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!” – зазначив Кличко.

(На відео – з 6:30)