Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних випадків – 192;
  • одужало – 8 843 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 773), Києві (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • Київ – 65 539 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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