За минулу добу, 26 листопада, в Україні зафіксували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 8 843 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 693 407 осіб;

одужало – 326 238 осіб;

летальних випадків – 11 909;

проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 773), Києві (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 65 539 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Київська область – 35 235 випадків;

Кіровоградська область – 4 824 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Львівська область – 44 509 випадків;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.