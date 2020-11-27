Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли ще 26 людей.
“За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1520 людей. 26 випадків – летальні. Усього від вірусу померли 1253 киянина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 65 539”, – розповів Кличко.
Серед нових хворих:
• 869 жінок у віці від 18 до 83 років;
• 607 чоловіків у віці від 19 до 92 років;
• 22 дівчинки від 7 до 17 років, а також 22 хлопчика від 25 днів до 17 років.
Захворіли, в тому числі, і 56 медиків.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 250, в Солом’янському – 206 і в Дніпровському районі – 200 випадків.
За словами Кличка, в лікарні столиці за минулу добу госпіталізували найбільшу кількість людей з початку епідемії – 121 пацієнта.
Всього в стаціонарах медичних закладів Києва сьогодні лікуються 2088 хворих на COVID-19 (з них 31 дитина).
У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 30 хворих.
Одужали за добу 375 осіб. Всього коронавірус подолали 22 317 жителів Києва.
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- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення локдауну в Україні на три або чотири тижні в зв’язку з епідеміологічною ситуацією (через коронавірус COVID-19).
- У Кабміні немає точної дати запровадження повного локдауну, як і переліку заходів. Про це #Буквам повідомили джерела у Кабміні та “Слузі народу”.
- 25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд розглядає можливість введення карантину на зимові свята. Але зараз про введення більш жорстких заходів не йдеться.
- Раніше міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята.