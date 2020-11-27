У Києві за минулу добу підтвердили рекордну кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19: захворіли 1520 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли ще 26 людей.

“За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1520 людей. 26 випадків – летальні. Усього від вірусу померли 1253 киянина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 65 539”, – розповів Кличко.

Серед нових хворих:

• 869 жінок у віці від 18 до 83 років;

• 607 чоловіків у віці від 19 до 92 років;

• 22 дівчинки від 7 до 17 років, а також 22 хлопчика від 25 днів до 17 років.

Захворіли, в тому числі, і 56 медиків.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 250, в Солом’янському – 206 і в Дніпровському районі – 200 випадків.

За словами Кличка, в лікарні столиці за минулу добу госпіталізували найбільшу кількість людей з початку епідемії – 121 пацієнта.

Всього в стаціонарах медичних закладів Києва сьогодні лікуються 2088 хворих на COVID-19 (з них 31 дитина).

У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 30 хворих.

Одужали за добу 375 осіб. Всього коронавірус подолали 22 317 жителів Києва.