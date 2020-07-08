У Києві до кінця карантину навчальний процес у школах відбуватиметься дистанційно.

Про це розповів міський голова столиці Віталій Кличко.

“Планом виходу з карантину, який розробив уряд, відновлення навчального процесу у звичайному режимі можливе на 4 етапі виходу з карантину. До якого, на жаль, більшість регіонів країни не готові через високий рівень захворюваності. Тому, зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним”, – заявив Кличко.

За його словами, виходячи з цього Департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання.

Таким чином кожна школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.

Водночас Кличко наголосив, що місто робить все, щоб школи відкрилися з 1 вересня за сприятливих умов.

“Місто робить все, щоб 1 вересня, за сприятливої епідеміологічної ситуації, розпочати навчальний процес у школах. Хочу зазначити, що ми вже виділили майже 4 мільярди гривень на підготовку навчальних закладів. Найбільше коштів – близько двох мільярдів – спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми”, – додав він.